Casa completamente a fuoco in zona Udine Nord

Incendio, poco dopo le 15 di oggi, all'interno di un'abitazione di via Florio, a Tavagnacco, a nord di Udine. Per cause in corso di accertamento, nello stabile si sono alzate delle fiamme che hanno invaso diversi ambienti. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Sul posto stanno più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Udine.