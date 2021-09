Green pass a scuola e nei trasporti, tutto regolare in Friuli

Al via questa mattina anche negli istituti scolastici e nelle università del Friuli Venezia Giulia i controlli sul green pass, da oggi obbligatorio per il personale della scuola e per dipendenti e studenti degli atenei. In generale al momento in regione non sono stati segnalati disagi nelle città, né a Udine né a Trieste.

Trasporti

Da oggi il Green pass è obbligatorio anche per i trasporti a lunga percorrenza. Il traffico ferroviario, conferma Rfi, stamattina risulta regolare. Lo stesso anche per quanto riguarda lo scalo aeroportuale regionale di Ronchi dei Legionari dove sia gli imbarchi che gli arrivi si stanno svolgendo in assoluta regolarità. "Tutti i passeggeri sono molto favorevoli al provvedimento – ha spiegato l'ad di Trieste Airport, Marco Consalvo –quanto più il quadro regolatorio si stabilizza, tanto più la situazione nei trasporti aerei migliora”.