Gattino imprigionato a 40 metri di altezza da 6 giorni, lo salva una squadra speciale

Un gattino è rimasto bloccato per sei giorni su un albero a Lateis di Sauris fino a oggi, quando personale SAF del comando Vigili del fuoco di Udine ha risolto la situazione. Una squadra inviata in precedenza, giunta sul posto, ha constatato l'impossibilità di eseguire l'intervento visto che il felino si trovava in cima ad un abete alto circa 40 metri e la pianta non era raggiungibile con l'autoscala. Il capo squadra ha quindi optato per richiedere l'intervento della squadra SAF del comando. Arrivati sul luogo dell'intervento gli specialisti si sono arrampicati sull'albero utilizzando tecniche di derivazione alpinistica, raggiungendo il micio che si trovava ad un'altezza di 37 metri. Una volta raggiunto il gatto è stato preso e messo in un'apposita sacca da trasporto e riportato a terra per essere riconsegnato ai proprietari, felici di riabbracciare il micio.