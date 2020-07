Furto da 10 mila euro in un laboratorio artigianale, le mosse della ladra

Furto in un laboratorio di arte orafa in via Veneto, a Cussignacco. Il valore dell’ammanco si aggira su una cifra che va dai 6 ai 10 mila euro (la quantifica del danno non è ancora stata fatta). Al momento del fatto (verificatosi al mattino, verso le 10) era presente la titolare dell’esercizio. Una donna, senza alcuna inflessione dialettale, si è presentata al negozio per chiedere di vedere del materiale. Le è stato così fatto vedere un rotolo con delle collanine di gioielli. La ladra, sfruttando un attimo di distrazione della titolare, si è infilata sotto il vestito una serie di preziosi. Ha poi chiesto di vedere delle cornici portafoto e dei bracciali di bigiotteria, facendo degli acquisti regolari, per distrarre la titolare. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di video sorveglianza. Indagano gli uomini delle volanti della questura udinese. Singolare che di solito il laboratorio, secondo quanto si è saputo, non abbia a sua disposizione un quantitativo di ori così elevato, e che la ladra abbia saputo agire proprio in questa occasione.

