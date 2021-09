Frecce Tricolori a quota 60, una festa per migliaia di persone

Air Show internazionale a Rivolot per i 60 anni delle Frecce Tricolori. Presenti per la festa il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. L'area nella base interessata dalla manifestazione è stata divisa in 7 settori ciascuno di 30 mila metri. Cinquemila i ticket staccati per oggi in un "click day". Diverse le famiglie con bambini, i giovani e gli appassionati di aeronautica che hanno occupato ordinatamente i loro posti, distanziati.

Fedriga

"Sono passati 60 anni dal primo marzo del 1961 quando atterrarono alla base di Rivolto i sei velivoli che costituirono il nucleo originario di quelle che sarebbero diventate le Frecce Tricolori – ha commentato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga – . Un'eccellenza della quale il Friuli Venezia Giulia non può che essere orgoglioso, in quanto rappresenta i valori più alti del nostro Paese e della nostra Regione: la professionalità impeccabile, la competenza tecnologica di massimo livello, la capacità di essere una squadra vincente, lo spirito di sacrificio e il senso del dovere che devono essere il cemento di ogni attività umana che punta ad andare lontano". Il governatore ha rimarcato che "le Frecce Tricolori sono un simbolo e un punto di riferimento costante e che la gente del Friuli Venezia Giulia nutre per loro un profondo affetto che non manca di manifestare ad ogni apparizione di questi formidabili piloti. I festeggiamenti per i primi 60 anni di vita della Pan sono, pertanto, il momento ideale per rinnovare tutta la riconoscenza del Friuli Venezia Giulia nei confronti dell'Aeronautica Militare e delle donne e degli uomini del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico".