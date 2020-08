Emergenza migranti, il sindaco di Gonars da oggi organizza le ronde

Prima lo sfogo e poi la promessa di aiuto (mantenuta) da parte del ministero dell'Interno, ma ancora non basta per arginare la situazione degli arrivi di migranti a Gonars. Così il sindaco, Ivan Diego Boemo, annuncia delle ronde e chiede il supporto dei cittadini.

La situazione sta drasticamente precipitando, la realtà è chiara: lo Stato non intende far nulla per fermare questa emergenza dei profughi che dai balcani stanno invadendo la nostra comunità. Ieri notte ne sono arrivati altri, decine ormai siamo a centinaia e continueranno ad arrivare.

Dopo un’altra notte infinita e insonne, siamo riusciti a sistemare fuori dal comune di Gonars anche questi minori. Ma non è possibile continuare così! Per cui ho deciso che da sindaco, non posso far altro che presidiare e controllare il mio comune e chiedo aiuto anche a tutti voi, faccio qui un appello a tutta la cittadinanza: chi vuole può mettersi a disposizione per organizzare con me dei turni e monitorare il territorio a partire già da stanotte dalle ore 21:00 fino alle ore 07:00.

Rimango a vostra disposizione per ulteriori informazioni. Un ringraziamento particolare alle forze dell’ordine, che ci stanno aiutando nonostante siano in numero ridotto per far fronte alle varie emergenze.

Credo che qui ci sia davvero il rischio di un’emergenza sanitaria e sociale e io non intendo mollare!

Grazie

3926593339

3405467106