Allagamenti, frane, alberi a terra e 4000 fulmini caduti: notte da incubo col maltempo

Pioggia torrenziale sul Friuli nel corso della notte. L'intensificazione del flusso sudoccidentale ha portato precipitazioni diffuse e temporali, accompagnati da vento sostenuto da sud (raffiche a 80 chilometri all’ora su Monfalcone e Grado).

La situazione

Dalle 18 di giovedì alle 6 di venerdì sono caduti fino a 80 millimetri su Carnia e Prealpi Carniche, oltre 90 sulle Alpi Giulie, tra 160 e 190 sulle Prealpi Giulie (di cui 150 in 3 ore a Musi), tra 50 e 80 sulla pedemontana pordenonese, tra 80 e 120 sull'alta pianura udinese (di cui 105 in 3 ore ad Osoppo), oltre 80 sull'Isontino (di cui 75 in 3 ore a Doberdò del Lago). Valori in genere tra 10 e 40 millimetri sulle altre zone della regione. Sono caduti quasi 4000 fulmini totali.

Le previsioni

Nelle prossime 12 ore le correnti instabili associate al fronte (previsto passare nel tardo pomeriggio-sera) produrranno ulteriori rovesci e temporali con la possibilità di altre piogge intense, specie verso est, e vento di Libeccio sostenuto sulla costa. Le precipitazioni non saranno continue.

Le precipitazioni nelle ultime ore

I danni

Segnalati allagamenti nei comuni di Cordenons, Aviano, Porcia, Spilimbergo, San Daniele del Friuli, Ronchi dei Legionari, Monfalcone. Alberi e rami caduti nei comuni di Reana del Rojale, San Quirino. Segnalata una frana sulla SP54 da Redona a Chievolis, tra i comuni di Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra. Crollo di un muro sulla strada a Ragogna.

Fiumi e invasi

Nella notte si è registrato un incremento dei livelli idrometrici della maggior parte dei corsi d’acqua regionali che sono rimasti sotto i livelli di guardia.

Volontariato

Da inizio evento hanno operato complessivamente 33 volontari di 11 Comuni per il monitoraggio sul territorio. Da inizio evento sono pervenute complessivamente 43 chiamate al numero unico d’emergenza.