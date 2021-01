Decisione storica: ok della Corte di Giustizia Europea alla benzina agevolata in Fvg

Oggi, giovedì 14 gennaio 2021, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che lo sconto sul prezzo del carburante per residenti del Friuli Venezia Giulia, in vigore ormai da più di vent’anni, non viola le leggi europee sulla tassazione dell’energia.

Dal 1996 l’Italia applica uno sconto sul carburante ai residenti in Friuli Venezia Giulia per evitare che si riforniscano in Slovenia, dove il costo è inferiore. I gestori dei rifornitori di benzina, che scontano il prezzo ai consumatori, vengono poi rimborsati direttamente dalla Regione Fvg.

La Commissione Europea ha fatto ricorso contro l’Italia sostenendo che il rimborso delle accise applicabili sulla benzina non sia autorizzata dall’Unione, violando quindi la direttiva europea sulla tassazione dell’energia. Secondo la Corte di giustizia però la Commissione non ha dimostrato che l’Italia applica questa riduzione sotto forma di accise – soggetta alle leggi europee – bensì come rimborso deciso del governo regionale, e ha quindi respinto il ricorso.

Le reazioni

"C'è un giudice in Lussemburgo che decide secondo diritto e con equilibrio, e che oggi tacita nei fatti le demonizzazioni dei sovranisti italiani ed europei". Lo afferma il membro della commissione Paritetica Stato-Regione FVG Salvatore Spitaleri, commentando la decisione della Corte di Giustizia Europe n. 3/2021 del 14 gennaio 2021, appena pubblicata, in base alla quale lo sconto sul prezzo dei carburanti per i residenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia non comporta, di per sé, una violazione della direttiva sulla tassazione dell’energia e non è illegittimo.

Per Spitaleri "si stabilisce un principio importante: gli Stati nazionali (e le Regioni) possono, se applicano con studio e senza supponenza le norme europee, rispondere alle esigenze dei territori più fragili, secondo un principio di responsabilità, ossia con riferimento agli equilibri di bilancio complessivi".

"Nessuno oggi rivendichi primati o annunci vittorie - ammonisce Spitaleri - perché il nodo centrale rimane sempre la necessità di una più forte sinergia e solidarietà tra Regioni, Stati e Unione Europea. Solo così affronteremo le fragilità che anche la pandemia globale rischia di acuire". Il membro "paritetico" evidenzia inoltre "proprio nell’ambito della solidarietà europea, l’importante sostegno offerto dalla Spagna a sostegno delle ragioni italiane".

"Esprimiamo grande soddisfazione per la sentenza della Corte di giustizia Ue che, rigettando il ricorso della Commissione europea, oggi ha stabilito che lo sconto sul prezzo dei carburanti per i residenti della nostra Regione non comporti una violazione della direttiva europea sulla tassazione dell'energia. È la dimostrazione che la Regione si è mossa sempre nel rispetto delle normative vigenti, tutelando al contempo i cittadini del Friuli Venezia Giulia". Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, subito dopo la diffusione della decisione presa dalla Corte di Giustizia. "Si tratta di una notizia importante - ha aggiunto - soprattutto alla luce delle forti difficoltà che le famiglie e le attività economiche stanno ancora affrontando a causa della pandemia".

"Ora non ci sono più scuse: bisogna mettere mano alla normativa sui contributi regionali per l'acquisto di carburanti, per contrastare davvero il 'turismo del pieno' verso i Paesi confinanti". Lo sottolineano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle.

"La nostra visione di mobilità è orientata a una prospettiva green - continuano nella loro nota i pentastellati - e in quest'ottica sosteniamo da tempo la necessità di un ragionamento complessivo sul tema. Quello della vendita di carburanti e della rete di distribuzione è solo uno degli aspetti di una questione che va affrontata in maniera decisamente più ampia".