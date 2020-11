Il covid torna nelle case di riposo: dai controlli diverse violazioni nell'udinese

Il coronavirus è tornato a colpire prepotentemente le case di riposo: per questo è stata avviata a livello nazionale una campagna dai Carabinieri del Nas. I controlli hanno coinvolto anche il Friuli Venezia Giulia, dove i militari dell'Arma del Nucleo Antisofisticazione e Salute di Udine hanno eseguito una serie di controlli nelle strutture per anziani per verificare la correttezza dei servizi.

In regione sono state controllate 6 strutture: due di queste hanno mostrato irregolarità e in una è stata rilevata una violazione di carattere penale. Nella seconda struttura è stato necessario fare una segnalazione all'autorità sanitaria competente. Le altre quattro strutture sono risultate in regola.