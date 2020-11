Circo Orfei fermato in Friuli dal Dpcm: c'è bisogno di cibo e mangime per animali e artisti

Il Dpcm ha fermato anche il circo: a Majano si è dovuta infatti fermare la carovana del circo Orfei, a causa delle limitazioni degli spostamenti. La Pro Majano si è così incontrata con Armando Orfei, per capire le esigenze legate all'obbligo di non spostarsi. Il circo, infatti, è composto da diverse persone e molti animali, che necessitano di cibo e mangime: per ciò che concerne le persone va bene della pasta, dei sughi, e in generali alimenti a lunga conservazione. Per gli animali (cavalli, asini, cammelli, bufali, cani, tigri e leoni) vanno bene fieno, mangime in genere, verdure e mele, crocchette per cani, carne bianca: chi ha qualcosa di questo genere e vuol dare una mano può consegnarlo direttamente al circo oppure in Pro Majano (numero di telefono: 349.0587353).