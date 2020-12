Vigili senza pietà, multa e chiusura per il Contarena

Sedie troppo vicine, che quindi condizionerebbero il corretto distanziamento tra gli avventori. Per questo motivo il Caffè Contarena, di via Cavour, sarà costretto ad abbassare le serrande per tre giorni. In più, per il titolare, una sanzione di 280 euro. È quanto ha deciso la Polizia locale di Udine, all’opera nel pomeriggio di oggi nello storico locale. Il provvedimento arriva a pochi giorni di distanza da quanto accaduto al “Duscino”, il locale appena inaugurato in piazzetta Lionello e già vittima di una chiusura.