Casello di Redipuglia "Off-limits" per lavori da lunedì, le deviazioni

Il Casello di Redipuglia sarà off-limits per tutti i mezzi dalle 08.00 di lunedì 26 aprile e fino alle 08.00 di venerdì 30 per la trasformazione di un varco autostradale da manuale ad automatico.

I lavori

La stazione a pedaggio sarà infatti interessata dall’intervento di trasformazione di una delle tre piste - quella a utilizzo fino ad ora esclusivamente manuale - in un varco dotato anche di cassa automatica. Questa attività comporterà alcuni lavori di adeguamento necessari all’installazione degli automatismi presenti all’inizio e alla fine del varco, lo smontaggio di parte della cabina e l’aggiunta di una appendice destinata ad ospitare la nuova cassa automatica, il cablaggio, la configurazione e l’attivazione del nuovo impianto.

L'operazione richiederà l'utilizzo di diverse macchine operatrici, camion, escavatori e una gru. Le piste in uscita del casello dovranno essere necessariamente chiuse per consentire al personale di lavorare in totale sicurezza.

La circolazione

Per quanto concerne le modifiche alla circolazione per raggiungere Redipuglia e il Trieste Airport – Friuli-Venezia Giulia chi proviene da Trieste dovrà uscire a Monfalcone Est e proseguire sulla strada statale 14 (direzione Venezia); chi invece proviene da Venezia o da Udine dovrà uscire a Villesse e seguire le indicazioni per l’aeroporto.

Durante i giorni interessati dal cantiere non ci sarà, invece, alcun problema per chi arriverà dai paesi vicini a Redipuglia e dovrà immettersi in A4.