Carabinieri di Udine rintracciano dipinto rubato 14 anni fa, vale 15mila euro

I Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine hanno resituito al legittimo proprietario il dipinto "Notturno con briganti e cavalli intorno a un fuoco" del pittore fiammingo Leoanaert Bramer (1596-1674), conosciuto in italia anche come Leonardo delle Notti. L'opera era stata rubata da ignoti nel febbraio 2006 all'interno di una casa d'aste di Roma. E' poi ricomparsa all'incanto in vendita per conto terzi presso un esercizio capitolino di settore.

Il ritrovamento

I militari hanno individuato la proposta di vendita nel corso del quotidiano monitoraggio del web finalizzato alla ricerca di beni rubati.

Giunti a roma i Carabinieri del Nucleo di Udine, hanno formalizzato il riconoscimento dell'opera da parte del proprietario, un avvocato romani che ne rivendicava la restituzione, portando all'esecuzione del sequestro.

La restituzione

La Procura ha convalidato il provvedimento cautelare sul dipinto il cui valore si aggira intorno a 15.000 euro. Nei giorni successivi in seguito ad ulteriori investigazioni, i militari dell'Arma hanno rintracciato e denunciato i responsabili del furto. Il Pool Tutela patrimonio artistico ha poi resituito il bene al legittimo proprierario.