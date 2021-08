Cado e afa, è in arrivo la settimana più calda dell'estate

Dopo una lunga fase meteorologica caratterizzata da diffusa instabilità, sul Friuli Venezia Giulia sta per arrivare la prima vera ondata di caldo di quest'estate, come rileva Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com. Una massa d'aria di matrice sub-tropicale sta per interessare tutta Italia e questa volta anche l’estremo Nord-Est del Paese. Le temperature nella giornata di martedì 10 sono previste in netto rialzo su tutta la regione ed in settimana si raggiungeranno valori massimi tra i 34 e i 36 gradi sulle pianure. Anche la notte non ci sarà alcun refrigerio. Cieli in prevalenza soleggiati ma non mancheranno dei temporali di calore nelle ore diurne sui rilievi. Caldo afoso, disagio fisiologico.

Udine

Attese giornate accompagnate da un caldo afoso intenso. Temperature in deciso aumento, massime comprese tra i 34 gradi e i 36 gradi. Sensazione di caldo anche la notte con minime che difficilmente scenderanno sotto i 21-23 gradi. Cielo soleggiato, a tratti velato.