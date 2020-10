In 100 all'osteria, chiuso un locale nella Bassa Friulana

L'Osteria N1 di San Valentino, frazione di Fiumicello, è stata chiusa per cinque giorni dai carabinieri di Villa Vicentina. Troppa gente nel locale, addirittura un centinaio di persone secondo i militari. L'intervento è stato effettuato nelle prime ore di domenica 4 ottobre. Si tratta della seconda chiusura per questo locale dall’inizio dell’emergenza legata alla pandemia dopo l'episodio dei primi di giugno. In quell'occasione le forze dell’ordine avevano imposto uno stop di due giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.