Colpo nel cuore della notte: assaltato un bancomat con l'esplosivo

Ancora un assalto al bancomat nella notte: ad essere presa di mira una banca di San Daniele del Friuli, intorno alle 4. Per far saltare lo sportello della Friulovest Banca in via Kennedy 39 è stato usato dell'esplosivo, che ha fatto scattare anche l'allarme anti-incendio. Sul posto, dunque, oltre al personale dei vigili notturni e ai carabinieri della compagnia di Udine, è giunta anche un'unità dei vigili del fuoco. Tutta l'area del self service.

Il colpo

I malviventi autori del gesto criminoso sono entrati nell’area Self Service facendo saltare lo sportello del bancomat. Al momento non risulta quantificabile l’ammanco, poiché nell'esplosione il bancomat è andato completamente distrutto.