Friuli Doc 2020: è necessario scaricare un'App anti-assembramenti per partecipare

Che questa che si appresta a cominciare sarà un'edizione di Friuli Doc del tutto particolare è cosa ormai nota: le normative anti-covid hanno profondamente cambiato il volto agli eventi come eravamo abituati a viverli prima dell'emergenza sanitaria. Il Comune di Udine ha comunque deciso di investire su questa manifestazione, che quindi prenderà il via giovedì 10 settembre in una forma del tutto inedita.

Come accedere alla festa

Ma se la mappa delle strade e dei locali sarà ridimensionata, non sarà lo stesso nemmeno il modo di partecipare all'evento. Per accedere, infatti, sarà obbligatorio scaricare un'app, altrimenti non si potrà entrare nei locali che aderiscono.

Eilo, l'App obbligatoria per entrare

Si chiama Eilo l’App per accedere a Friuli Doc 2020, il suo utilizzo sarà obbligatorio per poter entrare nelle aree delimitate dal Comune di Udine. L’applicazione è già da ora scaricabile gratuitamente dagli Store di Apple e Google su tutti i dispositivi mobili. La procedura di accesso è semplice e rapida, una volta scaricata l’app ed efettuata la registrazione sarà sufficiente accedere alla funzionalità di “Scansione del QR Code” e inquadrare con la fotocamere il codice apposto ad ogni ingresso.

Sviluppata da una giovane startup friulana, Eilo Srl, l’applicazione per la gestione degli accessi è già stata promossa dalla Camera di Commercio di Udine e Pordenone e utilizzata per la stagione eventi all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. “Abbiamo deciso di ofrire la nostra tecnologia al Comune di Udine per garantire maggiore sicurezza alla manifestazione” sottolinea Pietro Antonini, amministratore delegato di Eilo. “Abbiamo sviluppato un’applicazione di facile utilizzo per i cittadini, che facilita le operazioni di accesso garantendo il rispetto delle normative e tutelando la privacy dei partecipanti. Siamo orgogliosi, come azienda e come cittadini, di poter fornire le nostre competenze alla città di Udine”.

Sicurezza

Il progetto per garantire più sicurezza a Friuli Doc include, oltre ad Eilo, altre due aziende del territorio, EPS Italia ed MDSystem, che insieme forniranno le infrastrutture di accesso alle aree delimitate. In particolare, al controllo degli accessi, saranno installati i “Safe Box”, strutture che garantiranno la misurazione della temperatura dei partecipanti attraverso termoscanner di ultima generazione.