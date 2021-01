Casa isolata dalla neve, anziana portata in salvo dal Soccorso alpino

Colta da malore all'interno della sua abitazione, un'anziana classe 1938 è stata tratta in salvo dal Soccorso alpino a causa della presenza consistente di neve fuori da casa sua, a Salars di Ravascletto. Sul posto, tra le 18 e le 19 del 31 dicembre, quattro soccorritori della stazione di Forni Avoltri del Soccorso alpino e speleologico. Delle difficoltà della donna si sono accorti i vicini, che hanno dato l'allarme al Nue112. Il personale sanitario è riuscito a raggiungere la donna e a portarle i primi soccorsi ma, a causa della presenza di neve, che impediva il passaggio dell'ambulanza, ed essendo il fondo scivoloso e ghiacciato, era troppo rischioso trasportare a ritroso la donna lungo i quaranta metri di percorso che separavano l'uscio dall'automezzo senza rischiare di scivolare. I tecnici del soccorso, dotati dell'attrezzatura adatta al tipo di terreno, hanno quindi provveduto a trasportare in sicurezza la barella fin dove necessario. In questi giorni, compreso ieri pomeriggio, i soccorritori del Soccorso Alpino hanno continuato inoltre ad effettuare interventi di assistenza programmata a residenti e anziani nelle frazioni isolate dalla frana di Forni Avoltri.