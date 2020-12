Salta il Natale Subacqueo al lago di Cornino, nasce l'albero del riciclo

Salta, inevitabilmente, la radicata e sempre partecipatissima tradizione del Natale Subacqueo al lago di Cornino, resa impossibile dalle restrizioni previste per il periodo delle feste: a compensazione dell'usanza interrotta, però, l'Associazione Per Cornino ha voluto allestire un grande e coloratissimo albero natalizio del riciclo, un allestimento che dà nuova vita a tanti oggetti diversi e che ravviva con un mosaico di luci la strada di Cornino, appunto.

L'associazione

«E' un regalo per il nostro amato paese - dice il sodalizio, la cui attività ordinaria ha risentito pesantemente della situazione emergenziale -, una metafora di ciò che il nostro affiatato gruppo rappresenta: l'unione di tante persone in una sola anima, quella di una piccola, orgogliosa e laboriosa comunità. E' stato un anno molto difficile per tutti, a livello sociale ed economico: noi abbiamo cercato di dare una mano, con donazioni agli alpini di Bergamo e con l'adesione a un'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Forgaria nel Friuli, per il sostegno economico alle attività locali chiuse durante il lockdown. Che questo speciale albero di Natale - auspicano gli associati - sia un messaggio di buon augurio».