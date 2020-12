Via ai vaccini anche in Friuli Venezia Giulia: chi li farà e chi non deve farlo

L'Aifa, Agenzia italiana del farmaco, ha pubblicato domande e risposte su reazioni avverse ed effetti indesiderati del vaccino anti-covid Pfizer-BioNTech che tra pochi giorni sarà somministrato anche in Fvg.

Il vaccino contro il coronavirus Sars-CoV-2 è sconsigliato a chi ha allergie o ipersensibilità ai suoi principi attivi e ai suoi eccipienti, la sua efficacia durerà per almeno un anno e anche chi si è ammalato di Covid-19 dovrebbe farlo. Sono questi i consigli della task force dei vaccini.

Le incognite

Il vaccino Pfizer-BioNTech ha un'efficacia del 95% ma non si sa ancora quanto dura la sua copertura e se serve un richiamo: ci sono dati che saranno a disposizione solo con la vaccinazione di un ampio numero di individui. In questa prima fase e per i primi 2 o 3 mesi, il vaccino sarà coordinato e somministrato attraverso la struttura commissariale e le regioni.

Come funziona

Il vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty) è un vaccino destinato a prevenire la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) nei soggetti di età pari o superiore a 16 anni. Contiene una molecola denominata RNA messaggero (mRNA) con le istruzioni per produrre una proteina presente su SARSCoV-2, il virus responsabile di COVID-19. Il vaccino non contiene il virus e non può provocare la malattia.

La ricerca

Gli studi sui vaccini anti COVID-19, compreso il vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty), sono iniziati nella primavera 2020, perciò sono durati pochi mesi rispetto ai tempi abituali, ma hanno visto la partecipazione di un numero assai elevato di persone: dieci volte superiore agli standard degli studi analoghi per lo sviluppo dei vaccini. Perciò è stato possibile realizzare uno studio di grandi dimensioni, sufficienti per dimostrare efficacia e sicurezza. Non è stata saltata nessuna delle regolari fasi di verifica dell’efficacia e della sicurezza del vaccino.

Quali reazioni

Le reazioni avverse osservate più frequentemente (più di 1 persona su 10) nello studio sul vaccino sono stati in genere di entità lieve o moderata e si sono risolte entro pochi giorni dalla vaccinazione. Tra queste figuravano dolore e gonfiore nel sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolore ai muscoli e alle articolazioni, brividi e febbre. Arrossamento nel sito di iniezione e nausea si sono verificati in meno di 1 persona su 10. Prurito nel sito di iniezione, dolore agli arti, ingrossamento dei linfonodi, difficoltà ad addormentarsi e sensazione di malessere sono stati effetti non comuni, che hanno interessato meno di 1 persona su 100. Debolezza nei muscoli di un lato del viso (paralisi facciale periferica acuta) si è verificata raramente, in meno di 1 persona su 1000.

Il Fvg

La Regione Friuli Venezia Giulia sta mettendo a punto un sistema di prenotazioni che procederà in parallelo a quello nazionale: il 27 dicembre partirà anche qui la campagna vaccinale contro il Sars-Cov2. In regione sarà operativo uno dei centri ospedalieri già allestiti per garantire le vaccinazioni dove si recheranno per primi gli operatori sanitari dell'Itis di Trieste per farsi somministrare il vaccino.

FAQ-Vaccinazione_anti_COVID-19_con_vaccino_Pfizer-2

Allegati