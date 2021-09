La Regione Fvg vuole persuadere chi non si è ancora vaccinato: «Unico strumento»

«È importante che lo sforzo che si sta facendo sul fronte della vaccinazione, che al momento attuale è l'unico strumento che abbiamo per contrastare il virus, si concentri nel convincere gli indecisi. Ed è opportuno farlo con la persuasione, rispettando la libertà di opinione di tutti fintanto che questa viene espressa senza eccessi e in una cornice di osservanza alle leggi». Questo è il concetto espresso dal vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi nel corso di una cerimonia per la donazione di una ambulanza alla Croce Rossa. L'esponente della Giunta regionale ha dichiarato che «bisogna fare appello alla ragione e al buonsenso delle persone affinché chi non ha ancora deciso di aderire alla campagna vaccinale anti-Covid lo faccia, decidendo di riporre fiducia nella scienza e nello strumento che la ricerca ha messo a disposizione per frenare il contagio ed evitare i rischi di un collasso, non solo sanitario, ma anche economico e sociale».