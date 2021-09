Monitoraggio settimanale europeo: peggiora tutta l'Europa, nessuna regione verde in Italia

Peggiora la situazione in tutta Europa: in Italia anche il Molise, fine alla scorsa settimana in verde, è diventato giallo

Come ogni giovedì arriva il bollettino dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Salgono a sette le regioni taliane rosse: Sicilia, Sardegna, Toscana, Marche, Calabria, Campania e da oggi anche la Basilicata. Tutto il resto dell'Italia è in giallo, compreso il Molise che fino alla settimana scorsa era verde. In Europa, eccezion fatta per l'Est, la situazione è la seguente: Spagna (tranne che per una piccola regione del Nord) e Portogallo interamente rosse, Francia rossa con le zone del sud (compresa la Corsica) rosso scuro, la Germania è rossa tranne parte dell'Est. Rossi anche i Paesi Bassi e il Belgio. L'area balcanica è al momento gialla con alcune regioni appena riconosciute in rosso e la Grecia, invece, interamente rossa.