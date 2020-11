In Friuli Venezia Giulia 100 posti in hotel per pazienti negativi in isolamento

Il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi ha dichiarato che "mentre per l'individuazione dei posti letto dedicati a persone negative la procedura si è completata, sulle strutture in grado di accogliere quanti siano positivi ma a bassa intensità di cure la situazione è ancora aperta nel Pordenonese poiché non è stato ancora individuato il luogo in cui ospitare coloro affetti da Coronavirus".

La procedura

"La procedura in capo alla Protezione civile che era stata messa in atto per individuare le strutture in cui dare alloggio alle persone in isolamento ma negative - ha chiarito Riccardi - si è conclusa. Venti posti sono utilizzabili a Pordenone mentre a Udine ci saranno altri 20 posti. Infine a Trieste, grazie ad una rete formata da un'associazione temporanea di impresa, i posti saranno in totale 50".

Alberghi sanitari

Diversa invece la situazione per quanto riguarda invece l'individuazione in Friuli Venezia Giulia degli alberghi sanitari, ovvero strutture in capo alla gestione diretta dei Dipartimenti di prevenzione, in cui dare ospitalità a persone positive al Coronavirus e in corso di negativizzazione, che necessitano di una bassa intensità di cure. "In questo caso - ha spiegato ancora il vicegovernatore - su Pordenone la gara è andata deserta e quindi ora stiamo riformulando la procedura attraverso la trattativa privata al fine di individuare una struttura. Nel caso in cui anche questo secondo tentativo andasse deserto, la palla passerebbe in mano al commissario Arcuri il quale, in base ai suoi attuali poteri, potrà agire direttamente eventualmente requisendo una struttura idonea allo scopo".

"Per quanto riguarda invece il resto della regione - ha concluso Riccardi - a Udine nella struttura diocesana Castellerio c'è una disponibilità di 25 posti, all'interno della quale proprio oggi viene ospitato il primo paziente. Infine per Trieste sono già stati contrattualizzati altri 25 posti letto in una struttura a Muggia".