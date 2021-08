Ispettori del ministero della Salute negli ospedali friulani

Ispettori del Ministero della Salute negli ospedali del Friuli Venezia Giulia: la verifica è scattata a seguito della polemica nata dalle segnalazioni del presidente regionale degli anestesisti, Alberto Peratoner. In aprile Peratoner aveva avanzato l'ipotesi che le Aziende sanitarie non conteggiassero correttamente il numero delle Terapie intensive a disposizione e occupate dai pazienti covid. Così ieri il ministro della Salute Speranza ha inviato a Palmanova e Gorizia i suoi ispettori per verificare se il numero di Terapie intensive presenti nei due ospedali sia quello effettivamente comunicato. Nei prossimi giorni emergeranno le conclusioni dell'indagine, anche se in Regione il clima sembra molto tranquillo a riguardo, nonostante questa manovra denoti una certa mancanza di fiducia o - quantomeno - un certo zelo da parte dei vertici ministeriali.