Croazia, via libera ai paesi nella "lista verde": niente tampone anche per il Fvg

Nuove regole in Croazia: come riportato dall'ambasciata di Zagabria: «Le persone provenienti direttamente dai Paesi e/o Regioni dell’Unione Europea, Paesi e/o Regioni dell’area Schengen e Paesi associati all’area Schengen, che sono elencati nella “lista verde” del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie possono liberamente entrare in Croazia».

L'ultimo aggiornamento della mappa dell'Ecdc risale a giovedì 17 giugno: quasi tutte le regioni sono colorate di verde, ad eccezione di Valle d’Aosta, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia che restano in arancione. Il Friuli Venezia Giulia entra così di fatto nella "lista verde".

Niente più tampone per entrare in Croazia: le regole in vigore, come spiegato dal Ministero degli Interni croato, saranno quelle pre Covid e resteranno tali fino al 1 luglio, quando dovrebbe entrare in circolazione il green pass. La novità è stata confermata anche dalla Polizia di Frontiera Croata del valico di Rupa, raggiunta telefonicamente da TriestePrima.it.