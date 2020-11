Coronavirus, 366 nuovi contagi e 8 decessi in regione

Raddoppia il numero dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia, cresce il numero dei positivi (148 in più di ieri) e aumentano anche le vittime colpite da Covid 19.

Preoccupa la curva dell'andamento della pandemia registrata oggi in regione, dove sono stati rilevati 366 nuovi contagi (5.233 tamponi eseguiti) e otto decessi da Covid-19. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 11.828, di cui: 3.887 a Trieste, 4.415 a Udine (137 in più), 2.146 a Pordenone e 1.251 a Gorizia, alle quali si aggiungono 129 persone da fuori regione.

I casi attuali di infezione sono 5.836. Salgono a 39 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 205 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 411, con la seguente suddivisione territoriale: 211 a Trieste, 98 a Udine (+5), 91 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 5.581, i clinicamente guariti 78 e le persone in isolamento 5.514