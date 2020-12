Coronavirus, più di 800 contagi e 26 morti

812 nuovi contagi, 7.820 tamponi eseguiti e 26 decessi da Covid 19. Sono questi i numeri in merito all'andamento della pandemia in Friuli Venezia Giulia. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 32.198, di cui: 7.542 a Trieste, 14.203 a Udine (+328), 6.120 a Pordenone e 3.947 a Gorizia, alle quali si aggiungono 386 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 15.095. Scendono a 58 i pazienti in cura in terapia intensiva e sono 652 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 889, con la seguente suddivisione territoriale: 311 a Trieste, 345 a Udine (+16), 187 a Pordenone e 46 a Gorizia. I totalmente guariti sono 16.214, i clinicamente guariti 402 e le persone in isolamento 13.983.