Meno tamponi, ma la percentuale dei contagi sale ancora: 15 i decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 233 nuovi contagi su 1.961 tamponi (pari all'11,8%) – un numero di tre volte inferiore a quanto fatto nella giornata precdente –, 97 dei quali eseguiti con test rapidi antigenici. I decessi sono 15, i ricoveri nelle terapie intensive 56 (più due), mentre quelli in altri reparti ammontano a 587 (più 15). Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 48.698. I decessi complessivamente sono invece 1.549, con la seguente suddivisione territoriale: 435 a Trieste (più tre), 696 a Udine (più sette), 319 a Pordenone(più quattro) e 99 a Gorizia (più uno). I totalmente guariti salgono a 33.149, i clinicamente guariti sono 700, mentre le persone in isolamento risultano essere 11.482.