Coronavirus, sale ancora la percentuale di positivi per tamponi: Udine la più contagiata

Non accenna a rallentare la curva del contagio in Friuli Venezia Giulia: oggi sono stati rilevati 608 nuovi contagi (il 13,50 per cento dei 4.505 tamponi eseguiti) e 12 decessi da Covid-19.

Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 18.937, di cui: 5.300 a Trieste (47 in più), 7.594 a Udine (341 in più), 3.629 a Pordenone (122 in più) e 2.177 a Gorizia (81 in più), alle quali si aggiungono 237 persone da fuori regione(sette in più).

I casi attuali di infezione sono 10.078. Scendono a 43 i pazienti in cura in terapia intensiva (meno due) mentre salgono a 401 i ricoverati in altri reparti (più 23). I decessi complessivamente ammontano a 528, con la seguente suddivisione territoriale: 246 a Trieste, 143 a Udine, 123 a Pordenone e 16 a Gorizia. I totalmente guariti sono 8.331, i clinicamente guariti 151 e le persone in isolamento 9.483.