Coronavirus, contagi a quota 164, non si registrano decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.660 tamponi molecolari sono stati rilevati 152 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,26 per cento. Sono inoltre 3.941 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 12 casi (0,30 per cento). Nella giornata odierna non si registrano decessi; rimangono 12 le persone ricoverate in terapia intensiva e 47 gli ospedalizzati in altri reparti. Complessivamente i decessi ammontano a 3.808, con la seguente suddivisione territoriale: 816 a Trieste, 2.020 a Udine, 678 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 106.721, i clinicamente guariti 102 mentre le persone in isolamento sono 1.466. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 112.156 contagi con la seguente suddivisione territoriale: 22.569 a Trieste, 51.962 a Udine, 22.553 a Pordenone, 13.509 a Gorizia e 1.563 da fuori regione. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale non è stata rilevata alcuna positività tra il personale. In merito alle strutture residenziali per anziani si registrano due contagi tra gli operatori (uno a Udine e uno a Trieste), mentre non sono stati segnalati contagi tra gli ospiti.