Motivati e amanti degli animali, le guardie zoofile del Fvg cercano personale

Al via nelle ex provincie di Udine e Pordenone un nuovo corso di formazione per diventare guardia zoofila

Nate nel 2002, le guardie zoofile sono presenti in 17 regioni con 62 nuclei provinciali attivi e sono diventate un punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore il rispetto dei diritti degli animali.

Anche in Friuli Venezia Giulia, per la precisione nelle ex province di Udine e Pordenone, sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali che sono, a tutti gli effetti, dei pubblici ufficiali.

Il corso si terrà online e sarà preceduto da incontri di presentazione che illustreranno il corso, la figura e il ruolo delle guardie. Le lezioni sono gratuite e si terranno dall’inizio di novembre. Le domande per le preiscrizioni potranno essere presentate fino al 31 ottobre. È richiesta unicamente l’iscrizione all’Oipa come socio benemerito (100 euro).

A chi è rivolto

Il corso di formazione organizzato dall’Oipa è rivolto a tutte le persone maggiorenni fortemente motivate e amanti degli animali, serie e disponibili, che condividano gli scopi associativi dell’associazione. I candidati devono essere in possesso almeno della licenza media inferiore e non devono avere condanne penali o carichi pendenti.

Per maggiori informazioni su come partecipare al corso scrivere un’email a direttorecorsifvg@oipa.org indicando nome, cognome, numero di telefono, indirizzo mail e provincia di appartenenza (Udine o Pordenone) – Sito web: https://www.guardiezoofile.info/friuliveneziagiulia