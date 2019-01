Zeegelaar verso l'Udinese, sarà lui il nuovo esterno sinistro

Marvin Zeegelaar pronto a trasferirsi in Friuli. Dopo Stefano Okaka è il turno di un altro innesto dal Watford per l’Udinese, con l’arrivo dell’ex Ajax. Il giocatore va a occupare quella casella di esterno sinistro che nei giorni scorsi il ds Daniele Pradè aveva indicato come scoperta secondo le valutazioni di tecnico e società. Se infatti il ruolo di titolare sembra ormai stato conquistato da Marco D’Alessandro per quello che riguarda il cambio Giuseppe Pezzella non ha convinto, fallendo tutte le occasioni di impiego che gli si erano prospettate.

Il profilo

Zeegelaar, olandese classe 1990, è un giocatore in grado di coprire tutta la fascia sinistra. Cresciuto nel Volendam è maturato nelle giovanili dell’Ajax, facendo il suo debutto in prima squadra proprio con i biancorossi. Dopo una parentesi all’Excelsior ha iniziato il suo peregrinare in giro per l’Europa, tra Spagna (Espanyol), Turchia, Inghilterra e Portogallo (Sporting), prima di approdare al club britannico dei Pozzo.