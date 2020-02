Udinese-Verona 0:0 | Continua il mal di gol bianconero

Niente da fare per l'Udinese, condizionata da un attacco per niente prolifico. Si fa molta fatica a concludere con pericolosità verso la porta e, in situazioni come queste, tenere lo zero a zero è la miglior condizione possibile. Soprattutto se di fronte hai una squadra in salute come l'Hellas Verona, che anche al "Friuli" dimostra di saper stare in campo. Pure la formazione di Gotti sa il fatto suo a livello di disposizione tattica, è indubbio, ma le difficoltà in fase realizzativa pesano. Le migliori occasioni capitano agli ospiti: nel primo tempo Musso si supera con un doppio intervento prima su Kumbulla, che colpisce di testa su corner, e poi sul tentativo di tap in di Faraoni. Nella ripresa è Zaccagni a graziare i bianconeri, facendosi stoppare il suo tiro da Nuytinck sulla linea di porta.

Udinese

Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana (dall'86' Fofana), Ken Sema (dal 78' ter Avest); Okaka, Lasagna

A disposizione: Nicolas, Perisan, Samir, Zeegelaar, Walace, Nestorovski, Teodorczyk. All. Gotti

Hellas Verona

Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre (dall'81' Stepinski), Pessina (dal 70' Zaccagni); Borini

A disposizione: Berardi, Radunovic, Badu, Eysseric, Bocchetti, Dimarco, Dawidowicz, Salcedo, Empereur, Adjapong. All. Juric

Arbitri

Arbitro: Abbattista di Molfetta

Assistenti: Giallatini – Paganessi

IV uomo: Sozza

Var: Di Paolo

Avar: Tolfo

Note

Ammoniti Veloso, Lazovic, Troost-Ekong

Recupero

2'/5'