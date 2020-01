Udinese-Sassuolo 3:0 | I bianconeri servono il tris di punti e vittorie

Okaka, Ken Sema e De Paul: sono loro a firmare il terzo successo di fila dell'Udinese, che così facendo chiude il girone d'andata a 24 punti sistemandosi in quella zona media della classifica che rappresenta l'obiettivo di inizio stagione. A fare la parte del protagonista è il centravanti umbro, che capitalizza al 15' alla terza occasione avuta dopo aver sfiorato la rete in un altro paio di situazioni. Sembra quasi che i gol falliti gli diano l'energia per continuare a provarci. Non si può dire lo stesso per il compagno di reparto Kevin Lasagna, che dopo essersi visto negare da Consigli il vantaggio si incupisce e non trova più il passo gara. Il mantovano è il primo cambio di Gotti, ma non si può dire che il sostituto Nacho Pussetto faccia meglio. La seconda e la terza rete arrivano sfruttando rovesciamenti di fronte, in cui è sempre protagonista Fofana. Il franco ivoriano prima premia la sovrapposizione di Ken Sema al 68' e poi allunga per De Paul al 90'. Si chiude così, coi 20mila del Friuli che applaudono convinti.

Udinese

Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora (dal 75' Jajalo), Fofana, Ken Sema; Lasagna (dal 62' Pussetto), Okaka (dall'85' Teodorczyk). A disp. Nicolas, Perisan,De Maio, Opoku, ter Avest, Walace, Barak, Nestorovski. All. Gotti.

Sassuolo

Consigli; Toljan (dal 75' Muldur), Romagna, Ferrari, Rogerio (dall'86' Kyriakopoulos); Magnanelli, Obiang; Boga, Traorè, Djuricic (dal 69' Raspadori); Caputo. A disp. Pegolo, Turati, Peluso, Muldur, Raspadori, Piccinini, Mazzitelli, Pellegrini, Bourabia, Kyriakopoulos. All. De Zerbi.

Arbitri

Arbitro Volpi

Assistenti Peretti e Costanzo

Quarto Uomo Pasqua

Var Maresca

Avar Longo

Marcatori

Al 15' Okaka, al 68' Ken Sema, al 90' De Paul