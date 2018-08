Lo Stadio Friuli tocca quota 13 mila abbonati, domani la prima in casa con la Samp

"Il nostro obiettivo per domani è vincere, ma è chiaro che la Sampdoria è un avversario difficile". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Udinese, Julio Velazquez, nella conferenza stampa in vista della partita di domani sera, alla prima casalinga che coinciderà anche con l'esordio in campionato per le due genovesi dopo il crollo del ponte Morandi. "Penso che tutti siamo Genova dopo quello che è successo - ha aggiunto - non credo però che avrà riflessi sul calcio, non credo sia una motivazione in più per la Sampdoria. Penso che abbia la motivazione sempre altissima".

Per la partita di domani torna a disposizione il portiere argentino Juan Musso, dopo l'infortunio a un dito rimediato nel corso della preparazione estiva: "Sta bene anche se si è allenato solo due giorni con il resto della squadra, domani vediamo". L'imprevisto lo ha portato invece la rifinitura di questa mattina. "Barak - ha riferito Velazquez - ha avuto un piccolo infortunio ma credo che per domani possa recuperare".

Stadio Friuli tocca quota 13 mila

Quota 12.926 abbonati per l’Udinese Calcio, è record dalla stagione 2013. Si è chiusa così - ma con il computo, la settimana prossima, degli abbonamenti collegati alle sponsorship si potrebbe superare la soglia psicologica dei 13.000 - la Campagna abbonamenti dell’Udinese Calcio, dopo cinque settimane di svolgimento, l’ultima delle quali in proroga rispetto ai termini ufficiali.

“Con questo successo i tifosi ci hanno dimostrato di avere fiducia nella svolta che abbiamo impresso alla società e alla squadra negli ultimi mesi - ha spiegato il Direttore Generale Franco Collavino-. Sono oltre mille in più rispetto alla scorsa stagione i tifosi che sosterranno i bianconeri ogni domenica nelle partite in casa, e abbiamo anche la possibilità di superare la soglia delle 13mila tessere. Abbiamo puntato - ha commentato Collavino - su uno stadio moderno, comodo, una casa per i tifosi dell’Udinese e per tutti gli sportivi del Friuli Venezia Giulia, un impianto all’avanguardia unito a una politica di prezzi che favorisce le famiglie e gli appassionati di sport. Tutto questo, assieme alla scelta di giocatori e allenatore che hanno ridato entusiasmo all’ambiente, ci permette di affrontare la nuova stagione con grande ottimismo e fiducia”.