Delusi da Dazn? Curiosi di vedere Ronaldo? L'Udinese riapre la campagna abbonamenti

Sabato scorso la campagna abbonamenti 2018/19 "Istinto bianconero" era stata chiusa con un sorprendente segno più: ben 12.196 gli abbonati alla nuova stagione iniziata ieri con il buon pareggio di Parma. Ma se qualche tifoso ha storto il naso per la qualità offerta da Dazn, la nuova piattaforma streaming che trasmette in esclusiva 3 partite di ogni turno di campionato, c'è da sottolineare che a molti sta tornando la voglia di tornare al Friuli, attratti anche dalla campagna acquisti e dalla presenza di molti avversari di fama, su tutti Cristiano Ronaldo.

Così, sopo soli due giorni, a seguito delle numerose richieste ricevute, l'Udinese Calcio ha deciso di riaprire nuovamente le sottoscrizioni. Sarà possibile abbonarsi dalle ore 15.00 di oggi - lunedì 20 agosto - alle 13.00 di sabato 25 agosto. Da lunedì 20 a giovedì 23 agosto saranno aperti tutti i canali di vendita Listicket.com attivo 24 ore su 24, le rivendite Listicket autorizzate e l'Udinese Point Curva Nord Stadio Friuli - Dacia Arena dalle 9.00 alle 19.00. Venerdì 24 e sabato 25 agosto ci si potrà abbonare solo presso l'Udinese Point Curva Nord Stadio Friuli - Dacia Arena con i seguenti orari di apertura: venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e sabato dalle 9.00 alle 13.00. La campagna abbonamenti terminerà inderogabilmente alle ore 13.00 di sabato 25 agosto.



“La scelta di riaprire la campagna abbonamenti - ha spiegato il Direttore Generale Franco Collavino - deriva dalle numerose richieste che abbiamo ricevuto negli ultimi giorni, sia al servizio ticketing sia online. L’ottimo risultato ottenuto nel mese di apertura della campagna abbonamenti e la prima partita in trasferta ci hanno indotto a dare seguito a queste richieste, oltre al fatto che la biglietteria è già attiva per le prevendite delle prossime partite in casa, organizzata per rispondere a un volume sostenuto di richieste vista la prevendita per il match di ottobre contro la Juventus”.

Il prezzo delle prime quattro partite in casa

L' Udinese Calcio, inoltre, ha reso noti i prezzi dei biglietti per le prime quattro partite in casa del campionato di Serie A. La prevendita del match Udinese-Sampdoria del 26 agosto è iniziata oggi. Le prevendite per le partite seguenti, fino a Udinese-Juventus, inizieranno venerdì 24 agosto. In particolare per quanto riguarda il match Udinese-Juventus, gli abbonati a 17 gare (Family, Studenti e Sportivi) potranno esercitare, da venerdì 24 agosto a venerdì 31 agosto, la prelazione esclusivamente sul proprio posto, usufruendo dello sconto previsto; non è ammessa la possibilità di effettuare acquisti in delega per terze persone.

Gallery