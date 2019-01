L'Udinese costruisce ma non finalizza. Al Friuli passa il Parma

L'Udinese ci prova ma non ci riesce. Al Parma basta gestire il gioco con precisione e lucidità e sfruttare le poche occasioni per tornare a casa con le tasche piene.

Primo tempo

I ragazzi di Nicola cominciano bene e sembrano aver digerito più in fretta dei gialloblu i bagordi natalizi. Pressing alto, fraseggio veloce e passaggi di prima nei primi cinque minuti di gara fanno ben sperare, anche se permane la solita debolezza sotto porta con due timidi tentativi di . Il patatrac arriva intorno all'8 di gioco, quando Gervinho salta due uomini al limite dell'area prima di trovare il contatto con il ginocchio di De Paul. Mazzoleni non fischia, ma tre minuti più tardi gli assistenti di gara lo richiamano all'ordine e lui inequivocabilmente indica il dischetto del rigore. All'11 Inglese finalizza, spiazzando Musso. Fino al 45' i bianconeri tengono il possesso palla ma senza dimostrarsi concreti e il Parma amministra agevolmente.

Secondo tempo

I bianconeri partono di nuovo con più grinta, ma agli emiliani basta amministrare la gara contando più precisione nel palleggio rispetto ai padroni di casa. Le occasioni però non mancano e, nonostante la scara incisività, a salire in cattedra è De Paul che nella seconda parte di parziale colpisce ben due legni. Il gol di Okaka dopo solo 5 giri di lancetta sembra dare speranza ai bianconeri, che però sono castigati dal micidiale contropiede di Gervihno che galoppa per metà campo e non perdona. Il pressing sul finale non basta a raddrizzare un incontro che evidenzia ancora una vola i limiti di finalizzazione dei friulani.

Udinese

Musso; Opoku; Troost Ekong, Nuytinck; Stryger-Larsen, Fofana, Behrami, D'Alessandro (88' Balic); De Paul, Okaka (74' Machis), Lasagna All. Nicola

Parma

Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo, Stulac (92' Scozzarella), Barillà, Deiola (73' Kucka), Gervinho (88' Gazzola), Inglese, Biabiany All. D'Aversa

Arbitro

Mazzoleni di Bergamo

Marcatori

All'11' Inglese (R), 50' Okaka, 68' Gervinho

Note

Ammoniti Opoku, Okaka, Deiola, D'Alessandro