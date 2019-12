Udinese-Napoli 1:1 | Cronaca e tabellino

L'aria di vittoria in Coppa Italia ha rinvigorito gli uomini di Gotti, oggi entrati in campo senza timore dei blasonati partenopei, forti non solo di una classifica più sorridente (prima della gara i punti erano 21 per i biancocelesti e 14 per i friulani), ma anche di un pronostico favorevole: il Napoli, a Udine, ha vinto le ultime tre partite con un parziale totale di 6 reti a 1. L'avvio di partita è dunque se non equilibrato, addirittura appannaggio dei bianconeri, che manovrano senza problemi nella trequarti avversaria. Il guizzo, dopo una prima parte di parziale senza particolari emozioni, arriva alla mezz'ora, quando Fofana in contropiede lancia splendidamente Lasagna che, a tu per tu con Meret non sbaglia, infilando il pallone sul secondo palo. Il Napoli non reagisce e, anzi, si becca due cartellini gialli in pochi minuti. Al rientro dagli spogliatoi, gli ospiti dimostrano di credere di poter riprendere in mano la partita. E infatti il pressing porta i partenopei al pareggio, con l'ex di turno. Zielinski, nella ripresa il migliore in campo, si libera di un paio di avversari al limite dell'area e lascia partire un tiro che Musso nemmeno vede, rimanendo immobile. Da qui in poi è più Napoli che Udinese, che si limita a qualche sgaloppata nella metà campo avverarsaria in contropiede. Finisce 1-1 tra Udinese e Napoli, con molti ammoniti e un ritmo che è andato in crescendo.

Le pagelle

Tabel​lino

Udinese (3-5-2) Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Ter Avest (dal 73' Pussetto), Fofana, Mandragora, De Paul (dall'84 Barak), Larsen; Okaka, Lasagna (dall'88 Becao)

A disposizione Nicolas, Perisan, Sierralta, Becao, Walace, Opoku, Barak, Nestorovski, Pussetto, Teodorczyk. All. Gotti

Napoli (4-4-2) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Callejon, Zielinski, Ruiz, Insigne (dal 46' Llorente); Mertens, Lozano (dal 60' Younes)

A disposizione Ospina, Karnezis, Maksimovic, Hysai, Luperto, Gaetano, Elmas, Younes, Llorente, Leandro. All. Ancelotti.

Arbitro Mariani di Aprilia,

Assistenti: Schenone e Vivenzi,

Quarto uomo Aureliano;

VAR: Manganiello, AVAR: Preti

Marcatori

Al 31' Lasagna, al 69' Zielinski

Note

Ammoniti De Paul, Mertens, Callejon, Fofana, Okaka, Rui

Espulso direttamente dalla panchina Maksimovic