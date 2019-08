Udinese-Milan 1:0 | Esordio super per Rodrigo Becao

Ci pensa Becao,fra i primi rinforzi tesserati nel calciomercato e fino a questo momento oggetto misterioso. Il difensore brasiliano è il protagonista della prima di campionato, annullando un irriconoscibile Piatek e timbrando alle spalle di Donnarumma. Con lui lotta un'Udinese solida, che non concede nemmeno un tiro in porta ai rossoneri. L'unica occasione per il Diavolo potrebbe arrivare nella prima frazione di gioco su un lancio in profondità lisciato in maniera clamorosa da Ekong, ma è lo stesso centrale nigeriano a chiudere su Piatek lanciato a rete con un tackle, perfetto per tempismo e fuori misura per il coraggio dimostrato.

Alla grande prestazione del centrale brasiliano si accompagna quella di Fofana: il franco ivoriano, tra i più discussi della passata stagione e di questa preparazione, si consuma facendo da collante tra il suo reparto e la linea offensiva, diventando protagonista in più occasioni. Nella ripresa il copione non cambia, con l'Udinese che prosegue recitando la sua parte fatta di attenzione e punzecchiate. Al momento dell'uscita di un Fofana esausto e dell'ingresso di De Paul - a sorpresa partito dalla panchina - arriva quanto meritato: corner del Diez dalla destra e inzuccata del numero 50 ex Cska Mosca che buca la porta milanista. Di concreto, da lì alla fine, c'è spazio per un presunto rigore a favore del Milan per fallo di mani di Ekong. La var, comandata dal triestino Giacomelli, dice di no e, nonostante i cinque minuti di recupero finali, il risultato dà ragione ai bianconeri.

Udinese

Musso; Becao: Ekong; Samir; Larsen; Mandragora; Jajalo; Fofana (dal 71' Nestorovski); Pezzella (dall'81' Ken Sema); Pussetto (dal 72' De Paul); Lasagna.

A disposizione: Perisan; Nicolas; De Maio; Sierralta; Opoku; Nuytinck; Barak; Walace; Teodorzczyk. All. Tudor

Milan

Donnarumma G.; Calabria; Musacchio; Romagnoli; Rodriguez; Borini (dal 59' Kessie); Calhanoglu; Paqueta (dal 76' Bennacer); Suso; Piatek; Castillejo (dal 75' Leao).

A dipsoizione: Soncin; Donnarumma A.; Bonaventura; Conti; Andrè Silva; Krunic; Duarte; Gabbia; Laxalt. All. Giampaolo

Arbitri

Pasqua; assistenti Vivenzi, Ranghetti; IV Uomo Maggioni; Var Giacomelli; AVar Del Giovane

Marcatori

Al 73' Becao

Ammonizioni

Paqueta, Calhanoglu, Borini, Jajalo

Recupero

3'/5'