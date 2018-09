Udinese-Lazio 1:2 | Acerbi e Correa rovinano la serata dell'Udinese

L'Udinese di Velázquez si scioglie nel secondo tempo e cede il passo alla Lazio. Il banco di prova era tosto e, almeno per la prima frazione di gioco, Lasagna e compagni sembravano averlo affrontanto come si deve. La rete di Acerbi ha però complicato le cose e per alcuni minuti i bianconeri sono stati in difficoltà, tanto da fare una bella dormita sul lato destro pochi minuti dopo aver subito la prima rete, spianando così la strada per il raddoppio di Correa. L'ex Siviglia si prende gioco di Larsen, uno che di solito non tradisce, e sembra metterla in cassaforte. A riaprire i giochi ci pensa Nuytinck con un super gol in sforbiciata, ma il gusto dell'estetica non basta per soddisfare anche la fame di punti.

Udinese

Scuffet; Stryger, Ekong, Nuytinck, Samir; Machis, Mandragora, Fofana, Barak; De Paul, Lasagna

All. Velazquez

Lazio

Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Patric, Wallace, Parolo, Luis Alberto, Badelj, Lulic, Correa, Caicedo

All. Inzaghi

Marcatori

Al 61' Acerbi, al 66' Correa, all'80' Nuytinck

Note

Ammoniti Lulic, Immobile, Pussetto, Badelj, Bastos, Durmisi, Troost-Ekong, Strakosha

Recupero

0/6'