Udinese-Frosinone 1:1 | Le pagelle: mediana e attacco nel dramma

Finisce uno pari al "Friuli", con l'Udinese - incapace di battere una squadra in grande difficoltà - contestata dal suo pubblico. Le pagelle.

Musso 5,5

Colpevolmente non esce su una palla in profondità del Frosinone mettendo in affanno la difesa. Dagli sviluppi di quel mancato intervento arriverà poi il rigore per gli ospiti