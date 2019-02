L'Udinese risponde alle critiche e strappa il pari alla Fiorentina

L'Udinese conquista un buon punto contro la Fiorentina, una delle squadre più in forma del momento, reduce dalla scoppola rifilata alla Roma in Coppa Italia. Dopo un primo tempo equilibrato Stryger-Larsen apre le marcature seguendo con ostinazione la corsa di Pussetto dopo una palla persa da Laurini. Passano però meno di dieci minuti e la Viola, forte di un palleggio superiore, pareggia con un tiro da fuori di Edimilson Fernandes che s'infila nell'angolo basso alla destra di Musso. Si arriva così al 93', con qualche brivido in area bianconera sistemato con sicurezza da Musso. Se pubblico e critica chiedevano una risposta a Nicola e ai suoi giocatori hanno avuto quello che ottenevano. Prossimo appuntamento domenica alle 15 all' Olimpico-Grande Torino per sfidare i granata.

Udinese

Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Stryger, Behrami, Mandragora, Fofana, D'Alessandro; De Paul (dal 74' Okaka), Pussetto (dall'85' Lasagna).

All. Nicola

Fiorentina

Lafont; Laurini (dall'83' Ceccherini), Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Gerson (dal 60' Pjaca), Fernandes, Veretout; Chiesa, Mirallas (dal 46' Simeone), Muriel.

All. Pioli

Arbitro

Orsato di Schio

Marcatori

Al 56' Larsen, al 65' Fernandes

Note

Ammoniti Milenkovic, Mandragora, Gerson, Laurini, Pussetto, Behrami

Recupero

1'/3'