Udinese-Fiorentina 0:2 | È la settima stecca di fila

C'è atmosfera da acqua alla gola al "Friuli", come se mancassero due giornate alla fine del campionato e la retrocessione fosse inevitabile. La situazione non è tragica, nonostante la settima sconfitta di fila, ma è desolante. Insulti alla società verso il 90'- Gino Pozzo nel mirino -, giocate mediocri, tattica confusionaria. Non si salva nessuno nella pessima Udinese di oggi, entrata in campo con le gambe molli e il cervello annebbiato. ll fallo da rigore di Pezzella è solo la conseguenza inevitabile di un collasso che prima o poi sarebbe arrivato, c'è poco da discutere. Sapranno riprendersi Oddo e i suoi? L'occasione buona arriva domenica, ma di fronte ci sarà la Lazio, uno dei peggiori clienti che si potessero desiderare in questo periodo fallimentare.

Udinese

Bizzarri; Stryger, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Hallfredsson (dal 46' Jankto), Balic, Pezzella Gi. (dal 46' Ingelsson); De Paul (dal 71' Lasagna), Perica.

All. Oddo

Fiorentina

Sportiello; Milenkovic, Pezzella G., Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo, Veretout; Saponara, Chiesa; Falcinelli.

All. Pioli

Marcatori

Al 29' Veretout su calcio rigore, al 70' Simeone

Note

Ammoniti Hallfredsson, Pezzella Ge., Vitor Hugo, Chiesa, Saponara, De Paul