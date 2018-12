Udinese-Atalanta 1:3| Zapata senza pietà, la Dea passa come un rullo

L'Atalanta passa senza problemi allo Stadio Friuli, facendo capire da subito di che pasta è fatta.

Primo tempo

Gol bergamasco su corner con l'ex Duvan Zapata già al secondo minuto, ma la Dea non si accontenta e continua a pressare e a imporre il suo gioco. L'Udinese si riprende per un attimo e riesce a capitalizzare l'unica occasione della prima parte di gara (rimarrà tale fino al palo di Fofana a meno di un quarto d'ora dal termine) con D'Alessandro che pesca Lasagna per il ritorno alla rete dell'attaccante mantovano (non segnava dal 2 a 2 a Marassi col Genoa del 28 ottobre).

Secondo tempo

Nella ripresa è ancora e solo Atalanta. La squadra di Gasperini macina gioco e schiaccia Nuytinck e compagni nella loro metà campo, dando la netta impressione di essere vicina al gol, che infatti arriva al 62', ancora col Panteron. Nell'unica altra uscita verso l'area avversaria l'Udinese potrebbe però pareggiare, ma il palo ferma un pessimo Fofana. Poco dopo è ancora il turno di Zapata, che chiude in gloria la giornata da ex battendo ancora una volta Musso.

Udinese

Musso; Stryger, Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Pezzella (dal 74' Vizeu); D'Alessandro (dal 66' Pussetto), Lasagna

All. Nicola

Atalanta

Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens (dal 77' Castagne); Gomez, Rigoni (dal 57' Mussa Barrow); Zapata.

All. Gasperini

Arbitro

Calvarese di Teramo

Marcatori

Al 2' Zapata, al 12' Lasagna, al 62' e al 79' Zapata

Note

Ammonito Stryger Larsen, Masiello

Recupero

3'/3'