Spal-Udinese 0:3 | De Paul, Okaka e Lasagna firmano la salvezza

L'Udinese centra – di fatto – la salvezza espugnando il "Paolo Mazza" di Ferrara. La partita si mette subito in discesa per i bianconeri, che passano grazie alla rete di De Paul, abile a sfruttare un pasticcio della difesa spallina. Il raddoppio arriva poco dopo la mezz'ora. La partita prosegue in scioltezza per la formazione di Gotti, che gestisce il risultato senza patemi e arrotonda all'81' con il nono centro in campionato di Kevin Lasagna, quinto gol in quattro partite.

Spal

Letica; Bonifazi, Vicari, Felipe; Sala, Missiroli (dal 46' Dabo), Valdifiori, Murgia (dal 63' Strefezza), D’Alessandro (dal 72' Reca); Castro (dal 72' Floccari); Petagna (dall'83' Cerri)

A disposizione: Thiam, Meneghetti, Floccari, Reca, Di Francesco, Tomovic, Salamon, Cuellar, Tunjov. All. Di Biagio.

Udinese

Musso; Becao, De Maio (dal 76' Samir), Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Fofana (dal 92' Ballarini), Zeegelaar (dal 76' Ter Avest); Okaka (dall'82' Teodorczyk), Lasagna (dall'82' Nestorovski).

A disposizione: Nicolas, Perisan, Ekong, Nestorovski, Mazzolo, Palumbo, Oviszach. All. Gotti

Arbitri

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Schenone–Tolfo

IV uomo: Aureliano

Var: Valeri

Avar: Valeriani

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Marcatori

Al 18' De Paul, al 35' Okaka, all'81' Lasagna