Sampdoria-Udinese 2:1 | Nesto cuce, Jajalo e Troost-Ekong disfano

Le sensazioni facevano pensare a un risultato positivo, le follie individuali hanno invece compromesso tutto. L'Udinese butta via la partita ed esce da "Marassi" con zero punti. Dopo i primi 45' minuti sembrava che la squadra di Gotti controllasse senza problemi il match. Sono arrivati poi il recupero e il gol di Gabbiadini, il secondo giallo per Jajalo – con la conseguente espulsione – e il rigore di Troost-Ekong su Quagliarella. Un intervento talmente duro da azzoppare l'attaccante blucerchiato. Il calendario mette ora nel destino friulano un trittico da brividi, con Lazio e Juventus in trasferta e Napoli in casa.

Sampdoria

Audero; De Paoli (dal 38' Thorsby), Colley, Ferrari, Murru; Ramirez, Bertolacci (dal 44' Linetty), Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella (dal 78' Caprari).

A disposizione Falcone, Augello, Vieira, Chabot, Rigoni, Regini, Maroni, Murillo, Leris. All. Ranieri

Udinese

Musso; De Maio (dall'89' Teodorczyk), Ekong, Nuytinck; Opoku (dal 78' Pussetto), Mandragora, Jajalo, De Paul, Larsen; Lasagna, Nestorovski (dal 53' ter Avest).

A disposizione Nicolas, Perisan, Sierralta, Samir, Fofana, Walace, Kubala, Ballarini, Barak. All. Gotti

Arbitro

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino

Assistenti Stefano Alassio e Filippo Valeriani

IV Uomo Marinelli

VAR Guida

Avar Di Vuolo

Marcatori

Al 29' Nestorovski, al 45' Gabbiadini, al 75' Ramirez (r)

Recupero

5'/4'

Note

Ammoniti Nestorovski, Ramirez, Jankto, espulso per doppia ammonizione Jajalo