Forum Iulii mette nel mirino il Rally Fvg

Il Rally del Friuli Venezia Giulia è la gara di casa. E Forum Iulii non può mancare. La scuderia di Cividale, presieduta da Stefano Iaconcig e nata nel 1997, schiererà alla corsa del 30 e del 31 agosto tre equipaggi, pronti a fare bella figura lungo le prove che si sviluppano attorno alla cittadina di origine longobarda e in particolare nelle Valli del Natistone. Iscritti alla corsa valida per la Coppa Rally Quarta Zona sono Michele Ianesi e Andrea Pontoni (Renault Clio Williams), Giuseppe e Maya Sedola (Alfa Romeo 147) e Andrea Chiuch e Deana Cont (Peugeot 106), quest’ultimi capaci l’anno scorso di vincere la classe N2.

In squadra

Le coppie saranno supportate dai compagni di squadra, autori sino di un anno molto positivo. Si è messo in luce in particolare il fagagnese Ivan Di Fant, che sulla Abarth A112 occupa al momento la quarta posizione di classe nel Campionato Europeo Velocità in Montagna dopo aver preso parte a gare prestigiose come la Ecce Homo in Repubblica Ceca e la Trento-Bondone. Il suo obiettivo è arrivare al secondo posto. Rimanendo nell’ambito delle cronoscalate, Gianni Di Fant – dopo il primo posto tra le Gt Supercup alla Verzegnis-Sella Chianzutan – sarà al via della Cividale-Castelmonte il 7 ottobre su Lamborghini Huracan così come Guido Casarin su Subaru Impreza Wrx e Federico Calligaris: quest’ultimo porterà al debutto la monoposto Dallara F389 dopo aver corso a Verzegnis con la Fulvia Zagato. Sempre in Carnia hanno debuttato col team i giovani Mathias Minisini e Alessio Musig, entrambi su Peugeot 106.

Tornando ai rally, buono il campionato nell’Alpe Adria Cup di Guido Persello e Luciano Blasutto, che su Opel Kadett Gt sono gli unici della Forum Iulii a correre nella specialità all’estero.

Al Rally Valli della Carnia, invece, hanno corso cinque equipaggi: Marco Agosto e Valentina Stefanutti, Mattia Blasutto e Deana Cont, Luca Venturini e Andrea Pontoni, Giovanni Blasutto e Michael Visintini, Michael Cantarutti e Debora Del Dò tutti su Peugeot 106.