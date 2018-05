Playoff di Serie A2: Apu Gsa Udine a caccia dell’ennesima impresa stagionale

L’eliminazione di Tortona ed il passaggio ai quarti di finale dei playoff ci consente di catalogare come indubbiamente positiva la stagione della Gsa ma il vero salto di qualità viene adesso. Contro la Novipiù Casale, capolista del girone Ovest e forte della eventuale bella in casa, Udine dovrà necessariamente dare qualcosa di più sia dal punto di vista tecnico che da quello caratteriale per imporsi e sbarcare in semifinale, dove troverebbe probabilmente la Fortitudo di Pozzecco. Una serie molto complicata ma anche estremamente ricca di motivazioni per gli uomini di Lardo.

Le prime 2 gare al meglio di 5 si giocheranno da lunedì 14 maggio al Palaferraris di Casale Monferrato, una palestrona da 3.500 posti dove il fattore campo ha il suo peso. A nostro parere saranno queste le partite che daranno l’inerzia alla serie e, come per Udine nel turno precedente, la pressione graverà maggiormente sui padroni di casa che non potranno sbagliare il servizio, per dirla in termini tennistici. Andiamo a scoprire le caratteristiche della squadra piemontese con la premessa che il girone Est, quello della Gsa, si conferma anche quest’anno, per quello che riguarda le formazioni di vertice, di livello senz’altro superiore all’Ovest.

Casale è prima di tutto una società ben gestita che ha saputo ripartire dalla A2 dopo la retrocessione di qualche anno fa e, seppur con un budget ridimensionato rispetto al passato, porta avanti un progetto sportivo serio. La squadra è figlia di questa realtà, ha una solida continuità tecnica nella persona di coach Marco Remondino e diversi giovani interessanti. Il suo gioco è basato su un attacco molto organizzato e sulla difesa meno perforata della A2 (Udine è seconda). Insomma un vero collettivo, dove le individualità, certamente buone ma non eccezionali, sono al servizio di un gruppo anche fisicamente tosto, in particolare se giocherà il centro croato di scuola USA Aleksandar Marcius nelle ultime partite misteriosamente in panchina (problemi fisici o scelta tecnica ?). Il quintetto di partenza è formato di solito da Tomassini, esperto play da 12 punti e 3,5 assist a partita, Blizzard, 38 anni tiratore di striscia con il 43% da 3, Sanders, robusta guardia tuttofare ex Trento, Martinoni, ala alta mancina con mano educata da 12 punti e 7 rimbalzi e Severini, giovane centro di 2,04 in grande ascesa. I backup sono, oltre a Marcius, il play ventenne De Negri, tiratore da non sottovalutare, l’ala 1996 Simone Bellan nato a Palmanova e cresciuto nelle giovanili di Grado e il 2,13 Cattapan, molto utile in determinate situazioni tattiche.

Considerazioni conclusive. Prevediamo partite equilibrate e molto fisiche, giocate su punteggi bassi e quindi mai chiuse in anticipo. Se è vero che forse la Gsa ha qualcosa di meno a livello di sistema, a Casale manca un giocatore con l’estro e l’energia di Dykes in grado di decidere un match. E alla fine, tra due squadre che fanno della difesa il loro dogma passerà probabilmente chi … difenderà meglio. Secondo noi Lardo lo sa bene e chiederà ai suoi giocatori di alzare ancora l’aggressività nella propria metà campo. Il sogno della semifinale passa soprattutto dalla capacità di soffrire.

