Fiumicello campione italiano di pattinaggio

Il Gruppo Diamante dell'ASD Pattinaggio Fiumicello si è laureato campione nazionale assoluto categoria "Grandi Gruppi" al campionato nazionale di Gruppi Show tenutosi lo scorso weekend a Firenze. Per il secondo anno consecutivo il gruppo friulano strappa il titolo che storicamente è sempre stato veneto. Assieme al titolo stacca il pass per campionati europei, in programma a Reggio Emilia dal 2 al 4 maggio, e per i campionati del mondo che si svolgeranno il 14 luglio a Barcellona, con grande soddisfazione degli allenatori Elisa e Alberto Burba.

I successi internazionali

Il gruppo è già due volte medaglia di bronzo mondiale e per il quarto anno consecutivo partecipa ai campionati internazionali. La coreografia di Sandro Guerra "Con gli occhi di un bambino" parla dello sbarco sulla luna, avvenuto a luglio di 50 anni fa, e di come questo grande successo abbia ispirato le generazioni future.