Parma-Udinese 2:2 | Rimonta bianconera al "Tardini"

Andare sotto per 2 a 0 sul terreno di una squadra che giocherà fino alla fine per salvarsi è da sprovveduti, raddrizzare l’inerzia della partita e rimetterla sul pari, avendo pure l’occasione per portare a casa i tre punti, è da squadra. Udinese dal doppio volto al “Tardini” all’esordio in campionato, con buoni spunti offensivi - specialmente con l’ultimo arrivato “Teo” in campo -, un centrocampo di lotta e di governo e qualche problema di troppo in difesa.

Croci e delizie

Il segnale è positivo perché dietro le cose, lavorandoci su, si possono sistemare, visto che era la prima volta assieme per il quintetto che ha giocato stasera. Troost-Ekong ha ballato un po’ troppo, Scuffet ha perso palla in mezzo all’area nell’azione del 2 a 0, Nuytinck dà a volte l’impressione di essere un pachiderma e Samir è ancora orientato verso le prestazioni dell’anno scorso più che tendere a quelle dell’anno precedente. Tutto risolvibile comunque. Anzi, osservando che l’Inter le ha prese a Sassuolo, che la Spal è passata a Bologna e che il Cagliari ha perso 2 a 0 a Empoli il punto emiliano è farina preziosa.

Parma

Sepe; Iacoponi, Stulac, Barillà, Gobbi, Di Gaudio, Bruno Alves (C), Siligardi (dall'80' Biabiany), Gagliolo, Inglese (dal 71' Ceravolo), Grassi (dal 66' Rigoni).

All. D'Aversa

A disposizione:

Frattali, Bagheria, Dimarco, Da Cruz, Deiola, Sprocati

Udinese

Scuffet; Stryger, Ekong, Nuytinck, Samir; Fofana, Mandragora, Barak (dal 62' Teodroczyck); Machis (dall'80' Pussetto), Lasagna (C), De Paul (dall'88' Behrami).

All. Velazquez

A disposizione:

Nicolas, Gasparini, Wague, Opoku, Pezzella, Vizeu, Ter Avest, Pontisso

Arbitro

Calvarese di Teramo

Marcatori

Al 43' Inglese, al 59' Barillà, al 65' De Paul (r), al 69' Fofana

Ammoniti

Lasagna, Gobbi, Iacoponi, Fofana